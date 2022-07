Ex-empresário de Schumacher critica esposa do ex-piloto por falta de notícias sobre saúde do alemão

Willi Weber, ex-empresário do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, lançou, recentemente, um livro em que fala sobre a relação com o ex-piloto alemão. Em promoção a obra, o autor deu uma entrevista para o jornal Italiano La Gazzetta dello Sport e criticou bastante a esposa de Schumacher, Corinna, e Jean Todt, amigo íntimo da família, pela falta de informações sobre a saúde do campeão.

Segundo Weber, ele nunca soube o que de fato aconteceu no acidente porque Corinna e Jean Todt nunca o responderam direito.

“Foi uma dor enorme para mim. Tentei centenas de vezes entrar em contato com Corinna. Posso entender a situação inicial, mas depois só ouvimos mentiras deles. Por Michael, eu fiz tudo e sempre protegi sua vida privada. Eu não esperava tal comportamento dela. Já se passaram tantos anos daquele incidente, por que a família não conta a verdade?”, indagou o empresário.

O livro “Benzina nel Sangue – Michael Schumacher, il Cavallo Vincente” (Gasolina no Sangue – Michael Schumacher, o Cavalo Vencedor, em tradução livre), além de dar detalhes do relacionamento dos dois, também fala sobre a ruptura entre o empresário e o ex-piloto. No exemplar, Weber chega a chamar o alemão de “mesquinho”.

O empresário disse que, antes do fim da parceria, tinha Schumacher “como um filho” e que ficou muito triste com o que aconteceu e por ter sido afastado da vida do ex-piloto.

“O que diria a ele? Que sempre estarei lá por ele, para consertar tudo. E eu diria a ele: sinto sua falta. Mas três anos após o acidente, eu disse a mim mesmo que apenas procurando uma família, não posso mudar as coisas. Para mim, ele era como um filho, ainda hoje me dói falar sobre isso”, citou.

Acidente de Michael Schumacher

No dia 29 de dezembro de 2013, o heptacampeão sofreu um acidente de esqui em Méribel, região de montanhas na França. Michael acabou caindo e bateu com a cabeça em uma pedra.

Schumacher ficou em coma induzido por alguns meses e sofreu várias lesões cerebrais. Desde então, sabe-se muito pouco sobre o real estado de saúde do ex-piloto. Hoje, o alemão recebe cuidados em casa, na Suíça, onde poucas pessoas são autorizadas a visitá-lo. Todt é um dos poucos amigos da família que se encontra com o heptacampeão.

O filho de Michael, Mick Schumacher, é piloto na F1 pela Hass, mas nunca tocou no assunto em nenhuma entrevista.

