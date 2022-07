Após acidente grave em Silverstone, Guanya Zhou exalta segurança dos carros; veja imagens

O Grande Prêmio de Silverstone, na Inglaterra, no último domingo (3), foi marcado por um grave acidente envolvendo seis pilotos, mas o chines Guanya Zhou foi o mais prejudicado. O piloto da Alfa Romeo capotou e, de cabeça para baixo, foi deslizando pela brita do circuito, até bater no muro e parar na frente da arquibancada. Sem nenhuma lesão grave, o atleta afirmou que foi salvo pelo halo, dispositivo que fica na parte superior do carro.

“O halo me salvou hoje. É algo que mostra como todos os passos que devemos dar para melhorar nossos carros tem resultados reais e palpáveis”, declarou o piloto.

O acidente ocorreu na largada da corrida, quando Pierre Gasly, da Alpha Tauri, se movimentou para tentar ganhar posições e tocou em George Russell, da Mercedes, que acabou batendo em Zhou.

Por alguns minutos, a transmissão não mostrou imagens e nem tinha informações do estado de saúde de Zhou, o que deixou os fãs preocupados.

“Os comissários e a equipe médica na pista foram fantásticos com a resposta rápida. Também devo agradecer à FIA e Fórmula 1 pelo trabalho que fizeram e continuam fazendo para melhorar a segurança de nossos carros”, ressaltou Zhou.

O que é o halo?

O halo é uma barra de titânio que protege o cockpit (parte onde o piloto fica no carro). A peça foi introduzida pela categoria após o acidente que matou Jules Bianchi, em 2014. O dispositivo suporta um impacto de até 12 toneladas.

Além de Russell, Zhou e Gasly, Esteban Ocon (Alpine) e Alexander Albon (Williams) e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri). Apesar do susto, todos os pilotos envolvidos no acidente estão bem.

“Quero muito voltar à pista e fazer o que amo: estou em forma e ansioso para correr semana que vem no GP da Áustria”, finalizou o piloto da Alfa Romeo.

O próximo GP será o Grande Prêmio da Áustria, casa da Red Bull, nos dias 8, 9 e 10 de julho.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)