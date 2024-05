Após resultado histórico em 2023, Bia Haddad perde e é eliminada de Roland Garros

Diferente da última edição, quando chegou às semifinais do torneio, a brasileira Bia Haddad caiu ainda na primeira rodada de Roland Garros. A tenista, 14º colocada do ranking, perdeu de virada para a italiana Elisabetta Cocciaretto, que é apenas a número 51 do mundo.

Mesmo sendo a favorita para o duelo e ter saído na frente, Bia sofreu uma virada e foi eliminada por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1. Com o resultado negativo no saibro de Paris, a brasileira deve perder pelo menos quatro posições no ranking mundial.

A tenista de 27 anos até venceu o primeiro set. Com quebras e boas jogadas, a brasileira se saiu melhor que a italiana. Contudo, no segundo, Cocciaretto veio mais forte, com o saque melhor, e conseguiu empatar o jogo.

Confiante após o último set, Elisabetta foi para o terceiro e decisivo set mais agressividade e deixando Bia Haddad na defensiva. Com a italiana impondo o seu jogo, a brasileira não conseguiu virar as bolas e perdeu o controle da partida. Assim, Cocciaretto só administrou e venceu o duelo.

Além de Bia, o Brasil tinha outros representantes em Roland Garros. Infelizmente, todos foram eliminados. Gustavo Heide perdeu por 3 a 2 para o argentino Sebastian Báez; Thiago Monteiro não resistiu ao sérvio Miomir Kecmanovic (3 a 1); Thiago Wild caiu diante de Gael Monfils, atleta da casa, por 3 a 1; e Laura Pigossi, a primeira brasileira a estrear no torneio, também foi eliminada ao ser derrotada pela ucraniana Marta Kostyuk.