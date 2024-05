Em estreia na chave principal de Roland Garros, Laura Pigossi é eliminada por ucraniana

Primeira brasileira a estrear na chave principal de Roland Garros, Laura Pigossi foi eliminada pela ucraniana Marta Kostyuk, 20ª do mundo, por 5/7, 7/6 (7/4) e 4/6. O confronto, que durou cerca de 3 h 16 min, foi paralisado por conta das fortes chuvas em Paris, quando a brasileira vencia o terceiro set por 4 a 2.

Nas redes sociais, Laura lamentou a derrota, mas destacou que aprendeu muito em quadra e que não vai desistir. "Hoje foi aprendizado! Um daqueles dias que doem, mas que te calejam e preparam para coisas maiores no futuro!! Jamais iria embora sem batalhar ou de cabeça baixa. Eu voltarei.., e voltarei ainda mais forte", escreveu a tenista.

Nesta segunda-feira, entram em quadra Gustavo Heide, contra o argentino Sebastián Báez; Thiago Monteiro, contra o sérvio Miomir Kecmanovic; Beatriz Haddad Maia, contra a italiana Elisabetta Cocciaretto, e Thiago Wild contra o francês Gael Monfils.

No jogo mais aguardado do dia, o multicampeão Rafale Nadal - que já venceu o Grand Slam francês 14 vezes - enfrenta o alemão Alexander Zverev. Lutando contra lesões, o espanhol reconheceu que este pode ser seu último jogo no torneio.

Também nesta segunda-feira, a número 1 do mundo, Iga Swiatek, pega a francesa Leolia Jeanjean, às 8h15; e o russo Daniil Medvedev (5º do ranking) pega o alemão Dominik Koepfer, às 10h30. Neste domingo, na estreia, o espanhol Carlos Alcaraz (3º do mundo) atropelou o americano Jeffrey John Wolf por 6/2, 6/1 e 6/1; e o suíço Stan Wawrinka eliminou o britânico Andy Murray por 6/4, 6/4 e 6/2.