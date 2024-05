Bia Haddad perde para russa e cai nas quartas de final do WTA 500 de Estrasburgo

A brasileira Bia Haddad Maia não resistiu a russa Liudmila Samsonova e foi eliminada do WTA 500 de Estrasburgo, na França. A tenista perdeu a partida nesta quinta-feira (23) por 2 sets a 0 e deu adeus o torneio.

Número 14 do mundo, Bia Haddad foi dominada por Samsonova, que é 19º do ranking mundial. No fim, a russa emplacou 6/3 e 6/0 em 1h29min de partida, que ocorreu na quadra central do torneio.

Logo no primeiro set, a russa quebrou dos saques de Bia Haddad, ficou na frente durante a disputa, sem dar chances para a brasileira. No segundo, a diferença foi ainda maior. A tenista ficou apagada no jogo e não conseguiu esboçar reações na disputa.

Esta foi a primeira participação da brasileira no torneio. Na estreia, já na segunda rodada, ela enfrentou a estadunidense Emma Navarro e, após uma partida dura, venceu para avanças para as quartas do torneio, onde caiu diante da russa.

Agora, Bia se prepara para o Roland Garros, que começa na próxima semana, em Paris, na França. Na última edição, Haddad fez história ao disputar a semifinal da competição que é uma das principais do tênis. Ela se tornou a primeira tenista do Brasil a alcançar o feito desde 1968.

Na ocasião, ela enfrentou a número 1 do mundo, Iga Swiatek, que venceu por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9-7). Para esta edição, a brasileira está entre os favoritos. Bia também segue sendo a tenista, entre homens e mulheres, mais bem colocada no ranking mundial.