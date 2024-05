Brasileiro Thiago Monteiro volta ao top 100 do tênis após vitória no Master 1000 de Roma

Em sua estreia no Master 1000 de Roma, na Itália, o tenista brasieliro Thiago Monteiro derrotou o francês Gael Monfils, atual 38º do mundo, por dois sets a zero. A vitória lhe coloca de volta ao top 100 no ranking mundial da ATP, com 12 posições à frente, tornando-se o 94º do mundo.

Apesar das baixas expectativas para enfrentar o ex-Top 10 do mundo, Thiago surpreendeu e mostrou todo seu talento dentro de quadra, dominando o início do primeiro set contra o francês e finalizando por 6/2. Monfils reagiu e teve um segundo set bem equilibrado, porém Monteiro dominou o 11º game e conseguiu quebrar o serviço. Logo na sequência, o brasileiro confirmou e fechou o segundo set em 7/5, e a partida dois sets a zero.

O tenista de 29 anos chegou a vencer dois jogos na chave principal de Madrid, incluindo a vitória contra o grego Stefanos Tsisipas, atual oitavo colocado do mundo. Esta é a 16ª vitória da carreira de Monteiro diante de um tenista do top 40, em 60 partidas disputadas. Agora, o tenista brasileiro vai enfrentar o australiano Jordan Thompson, número 35 no ranking mundial.