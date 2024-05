Tenista Carlos Alcaraz desiste do Master 1000 de Roma após lesão no braço

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, terceiro colocado no ranking mundial publicou nesta sexta-feira(3), um comunicado oficial para anunciar que está fora do Master 1000 de Roma. O atleta espanhol alegou dores no antebraço, que começou a incomodá-lo a algumas semanas

“Após jogar em Madri, sinto um desconforto no braço. Hoje fiz alguns exames e descobri que tenho um edema muscular no pronador redondo, uma consequência da minha última lesão. Infelizmente, não estarei em condições de jogar em Roma. Preciso descansar para me recuperar e poder jogar sem nenhuma dor”, informou o tenista nas redes sociais.

Com a desistência de Alcaraz, sua participação no Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, se tornou incerta na competição que está prevista para ocorrer no final deste mês.

O jogador também havia desistido do Master 1000 de Montecarlo e do torneio de Barcelona, alegando as mesmas dificuldades por conta da lesão. Em Madri, o espanhol chegou a competir usando uma proteção no braço direito.

(Alice Mendonça, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)