Em estreia, Bia Haddad vence norte-americana e avança às quartas do WTA 500 de Estrasburgo

A brasileira Bia Haddad Maia teve uma estreia difícil no WTA 500 de Estrasburgo, na França, nesta quarta-feira (22). A tenista venceu a estadunidense Emma Navarro por 2 sets a 0 e avançou para as quartas de finais do torneio.

O jogo durou 2h16min. As parciais da partida fora 6/4 e 7/5 para Bia Haddad Maia. Esta é a primeira vez que a brasileira disputa o torneio e fez sua estreia na segunda rodada da competição. Agora, a tenista número 14 do mundo vai encarar a russa Liudmila Samsonova, 19º do ranking.

Bia começou o jogo sofrendo duas quebras. Assim, Navarro abriu 3 a 0 de vantagem. No entanto, a brasileira conseguiu se recuperar e não perdeu mais nenhum game. Com isso, o primeiro set foi fechado em 6/4 para Haddad.

No segundo set, Emma Navarro voltou equilibrando mais a disputa. Quebrou o primeiro saque de Bia Haddad e converteu o seu. Mas, a brasileira estava no jogo e conseguiu virar. A partir daí, o duelo foi lá e cá.

Com ótimas jogadas e resiliência das duas jogadoras. Navarro conseguiu salvar dois match points e conseguiu empatar o duelo. No duelo final, Bia Haddad fez 7 a 1 e ganhou o set, garantindo-se na próxima fase.