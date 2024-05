AP recebe Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de tênis de quadra

A Assembléia Paraense traz em sua essência a socialização e interação dos seus associados pela prática de diversas modalidades esportivas no clube. Quando se trata de tênis de quadra, o clube busca posicionamento na cena do tênis nacional e internacional. A AP está recebendo mais uma etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de tênis de quadra. As competições iniciaram na última sexta-feira, 24, e seguem até o dia 2 de junho.

A receptividade da AP mostra o interesse e posicionamento do clube como verdadeiro protagonista na formação de atletas e ambientação saudável do espírito de competição através do esporte.

Durante os dias de competição, as quadras da AP vão receber 294 atletas com idade entre 12 a 18 anos, de diversos estados do país, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Bahia, Santa Catarina e do Distrito Federal. A AP entra na disputa com 7 atletas.

O Campeonato Brasileiro Interclubes é terreno mais do que fértil para a formação dos jovens atletas praticantes do tênis de quadra, que se dá, principalmente, pela atuação de clubes sociais, como a Assembléia Paraense, que é integrante na categoria pleno do quadro de filiados do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

A AP segue o ritmo e a orientação de todos os demais clubes que integram o CBC e garante um melhor caminho para seus associados/atletas, que contam com uma estrutura física completa, cumprindo com as propostas técnicas para a formação de cada um dos esportes que o clube oferece.

Para a gestão da AP, a participação do clube em Campeonatos Brasileiros Interclubes é fundamental pelas viagens que as delegações do clube fazem às sedes de todo o Brasil, assim como pela oportunidade de receber esse tipo de competição na capital paraense e no estado do Pará.