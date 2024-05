Campeão olímpico no salto com vara, Thiago Braz é suspenso por doping e está fora das Olimpíadas

Campeão olímpico no salto com vara, Thiago Braz foi suspenso por 16 meses por conta de caso com doping. O atleta já estava fora de competições oficiais desde julho de 2023, mas, a decisão final da World Athletics só saiu nesta terça-feira (28). Com isso, o brasileiro está oficialmente fora das Olimpíadas de Paris.

De acordo com a entidade, Thiago Braz violou as Regras Antidoping do Atletismo Mundial. O brasileiro foi pego no exame antidoping com a substância ostarina no organismo. O remédio é usado para ajudar no aumento de massa muscular.

Agora, Thiago só poderá voltar a competir no dia 27 de novembro deste ano, já que o atleta estava suspenso desde o último ano. Os exames que atestaram a presença da substância foram realizados no dia 2 de julho de 2023.

Thiago Braz emocionou o Brasil com a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Além disso, em Tóquio, o brasileiro foi bronze. O atleta tem 30 anos e se tornou um dos principais nomes do salto com vara do país e do mundo.

Em 2021, durante os Jogos de Tóquio, a jogadora brasileira de vôlei Tandara também já foi suspensa pelo uso da substância para o ganho de massa muscular. Diferentemente de Thiago, a atleta pegou quatro anos de suspensão - tempo que a Unidade de Integridade do Atletismo (Athletics Integrity Unit), órgão autônomo da World Athletics, solicitou para o campeão olímpico.