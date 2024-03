Meia da França, Paul Pogba é suspenso por quatro anos após testar positivo para doping

O meia da Juventus Paul Pogba foi suspenso por quatro anos dos campos por não passar no teste de doping. De acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada, sigla em inglês), o jogador testou positivo para testosterona sintética e a substância é proibida pelo órgão fiscalizador. Com isso, o Tribunal Antidoping da Itália acatou o pedido de punição e aplicou a pena máxima.

Pogba já estava suspenso preventivamente desde setembro do ano passado. Em outubro de 2023, o meia havia feito o teste de contraprova, mas a presença da substância foi confirmada no organismo do atleta. Assim, o francês só deve retornar aos campos no dia 10 de setembro de 2027.

O meia foi campeão com a seleção da França na Copa do Mundo da Rússia 2018 e está na Juventus desde 2022. Na temporada 2023/2024, Pogba fez apenas dois jogos pelo time italiano antes de ser suspenso. O teste deu positivo após o jogo entre o Udinese e a Juve, em agosto, pelo Campeonato Italiano.

Mesmo não tendo entrado em campo, Pogba acabou sendo sorteado para realizar os exames. Assim, o contrato que vai até 2026 com a Juventus pode ser rescindido pelo clube, que aguardava o fim do julgamento.

Pogba tem 30 anos, atua como meia e possui dupla nacionalidade, da França e da Guiné. Esta é a segunda passagem do jogador pelo clube italiano, ele já havia jogado com a camisa do Juventus entre as temporadas de 2012/2013 até 2015/2016, quando saiu para o Manchester United da Inglaterra.