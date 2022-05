Figurinha de Ayrton Senna é arrematada por mais de R$ 12 mil em leilão

Uma figurinha do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu em maio de 1994, foi comprada por um colecionador pelo valor de 2,4 mil euros, pouco mais de R$ 12 mil. O leilão ocorreu nesta quinta-feira (12), na Itália. O card arrematado era de 1984.

Outros lotes tinham figurinhas do argentino Diego Maradona, com a camisa do Boca Juniors de 1979, e do craque Pelé, com a camisa da Seleção Brasileira para o álbum Imperia Calcio de 1963/64. Os cromos foram arrematados por 1.250 euros cada.

VEJA MAIS

Além dos cromos do brasileiro, foram leiloadas figurinhas dos ex-jogadores Roberto Baggio e Paolo Monelli dos tempos de Fiorentina e o “Yellow Nameplate” de Eusébio, no Benfica. As duas peças foram compradas por 1,875 mil euros cada.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)