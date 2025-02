F1: Justiça de Londres marca audiências do processo de Felipe Massa pelo título de 2008; entenda

A Superior Corte de Justiça de Londres marcou as primeiras datas das audiências do processo movido pelo brasileiro Felipe Massa em busca do título de 2008 da Fórmula 1. A ação será discutida entre os dias 28 e 31 de outubro de 2025, conforme informações divulgadas pelo jornal O Globo.

Felipe Massa busca na Justiça o reconhecimento de sua vitória no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2008, edição em que perdeu para Lewis Hamilton, além de uma indenização multimilionária que pode variar de 64 a 150 milhões de libras (aproximadamente R$ 400 a R$ 960 milhões). O brasileiro entrou com o processo contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a Fórmula One Management (FOM) e Bernie Ecclestone, ex-presidente da F1.

Massa questiona o resultado do campeonato daquele ano devido à manipulação da corrida no GP de Singapura, que ficou conhecida como Singapuragate. Na ocasião, o também brasileiro Nelsinho Piquet, filho do tricampeão Nelson Piquet, bateu intencionalmente no muro para beneficiar o companheiro de equipe Fernando Alonso, que acabou vencendo a prova.

Já Felipe, que liderava a corrida, aproveitou a entrada do safety car, causada pela batida, para parar nos boxes. No entanto, o brasileiro, que corria pela Ferrari, teve problemas durante a parada. A mangueira de abastecimento de combustível ficou presa no carro de Massa, fazendo-o perder muito tempo e cair para o último lugar. Apesar de ter recuperado algumas posições, ele terminou a prova fora da zona de pontuação.

No final do campeonato, Lewis Hamilton superou o brasileiro por um ponto. O caso de manipulação só foi revelado em 2009, mas, em 2023, Bernie Ecclestone, presidente da F1 na época, retomou o assunto, afirmando que soubera da batida intencional de Nelsinho ainda em 2008.

Assim, se o caso tivesse sido tratado na época, uma investigação sobre a corrida teria sido aberta. Contudo, conforme o ex-presidente, tanto a F1 quanto a FIA teriam ocultado o caso para preservar a "integridade" do esporte.

Com isso, em 2024, Massa iniciou o processo, alegando que a manipulação da corrida interferiu diretamente no campeonato daquele ano e pedindo a revisão da disputa, uma compensação financeira e que a FIA reconheça o erro ao não investigar a batida na ocasião.

Lewis Hamilton conquistou o primeiro título de sua carreira, pela McLaren, ao ultrapassar Timo Glock na última curva de Interlagos. No final, o britânico superou Massa por um ponto.