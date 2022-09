F1: Guanyu Zhou é confirmado pela Alfa Romeo para a temporada de 2023 e grid tem três vagas abertas

A Alfa Romeo anunciou a permanência do chinês Guanya Zhou para a temporada de 2023 da Fórmula 1. O piloto estreou na categoria este ano e continuará sendo companheiro de Valtteri Bottas no próximo ano. Com isso, o grid tem três vagas abertas.

“Estou feliz e grato à Alfa Romeo pela oportunidade de ser parte da equipe por mais uma temporada. Chegar à F1 foi um sonho realizado, e a sensação de disputar uma corrida pela primeira vez vai viver em mim para sempre. A equipe tem sido incrivelmente apoiadora, me recebendo desde o primeiro dia, me ajudando na adaptação à categoria mais complexa do automobilismo”, declarou Zhou.

Zhou tem apenas 23 anos e esta é a sua primeira temporada na Fórmula 1. O piloto ainda não conseguiu mostrar um bom desempenho na F1 e é apenas o 17° colocado do campeonato, com seis pontos, 40 a menos que o companheiro Bottas, que está na 10° posição.

No Grande Prêmio da Inglaterra deste ano, Zhou foi personagem de um acidente assustado logo na primeira volta. O piloto foi atingido por outro carro, capotou e atingiu o muro da arquibancada. Apesar do susto, o chinês não se feriu gravemente.

Três vagas abertas

Até o momento, três equipes têm vagas abertas para o grid de 2023 da Fórmula 1: Williams, Alpine e Haas.

Na semana passada, a Williams dispensou Nicholas Latifi e ainda não tem piloto para a próxima temporada. Havia uma expectativa de que Nyck De Vries ocupasse a vaga na, mas, nas últimas semanas, surgiram notícias de que Helmut Marko estava sondando o piloto para a vaga de Pierre Gasly na AlphaTauri. Além disso, o nome de Logan Sargeant também é estudado pelo time britânico.

A Haas ainda não renovou com Mick Schumacher e deve sair da equipe no final do ano. O time tem conversado com Nico Hulkenberg para ocupar o posto em 2023. A Alpine também não tem um segundo piloto para a próxima temporada. A equipe francesa tem tentado puxar Pierre Gasly, da AlphaTauri, para ocupar a vaga.