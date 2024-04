F1: Com chuva, Lando Norris faz a pole da corrida sprint do GP da China; Hamilton larga em segundo

A chuva foi a grande protagonista da classificação da Sprint Race do GP da China na madrugada desta sexta-feira (19). Lando Norris aproveitou a situação da pista, fez o melhor tempo e vai largar da pole na corrida curta desde final de semana. Lewis Hamilton surpreendeu e ficou com a segunda colocação. O top 3 foi fechado pelo piloto da Aston Martin Fernando Alonso.

Esta é a primeira pole em sprint de Lando Norris. O piloto da McLaren também tem uma em corridas normais, mas ainda não venceu um GP.

Por conta da mudança do clima, a quali ficou um caos, com voltas deletadas, devolvidas, escapadas da pista e surpresas com o grid de largada. O líder do campeonato, Max Verstappen, ficou com a quarta posição.

A sprint race do GP da China ocorre na madrugada deste sábado (20) e é a primeira das seis previstas para 2024. Os GPs de Miami, Áustria, Estados Unidos, São Paulo e Catar estão no calendário para sediar a corrida curta.

Após o tempo seco causar fogo na grama do circuito de Xangai, a chuva apareceu no final do SQ2. Assim, George Russell foi eliminado e ficou na 11º colocação. Para a alegria dos fãs, o chinês Guanyu Zhou avançou para o SQ3 e vai largar da 10º posição na primeira corrida em casa.

No SQ3 a situação foi ainda mais delicada para os pilotos, que tiveram dificuldades para manter o carro na pista, que estava extremamente escorregadia, segundo eles. Na penúltima tentativa de volta, Verstappen perdeu o controle e saiu do traçado, tendo a volta prejudicada por conta do erro.

Norris também sofreu com o problema do limite de pista. Na volta da pole, o piloto da McLaren chegou a ter a volta excluída, mas, após revisão, a direção de prova decidiu manter o tempo do inglês, assim, ele garantiu a pole.

Após Hamilton conseguir fechar uma boa volta, Alonso também completou a sua e se garantiu no terceiro lugar. Este é o primeiro GP na China desde 2019. A prova esteve fora do calendário por conta da pandemia da covid-19. A corrida sprint ocorre na madrugada deste sábado (20), às 00h.

Confira o resultado da classificação da sprint

Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Max Verstappen (RBR) Carlos Sainz (Ferrari) Sergio Pérez (RBR) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Valtteri Bottas (Sauber) Guanyu Zhou (Sauber) George Russell (Mercedes) Kevin Magnussen (Haas) Nico Hulkenberg (Haas) Daniel Ricciardo (RB) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Alpine) Alexander Albon (Williams) Yuki Tsunoda (RB) Logan Sargeant (Williams)