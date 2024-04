Treino 1 do GP da China: Confira datas, horários e onde assistir

O GP da China está de volta após cinco anos de ausência e, ainda, para estrear a temporada 2024 de F1! Cancelada desde 2020 devido à pandemia de coronavírus, a etapa no Circuito Internacional de Xangai retorna sendo a primeira de seis corridas sprint do campeonato. Saiba todos os detalhes abaixo:

Depois de ser adiado quatro vezes, entre 2020 e 2023, o retorno oficial da etapa só foi confirmado para este ano em maio de 2023, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o fim da emergência de saúde pública causada pelo vírus.

Lewis Hamilton foi o último piloto a vencer no Circuito de Xangai, com seus 5,451 km de extensão e 16 curvas. O heptacampeão da Mercedes é o maior vencedor da prova, com seis conquistas. E não acaba! Hamilton ainda é recordista de seis poles positions. Fernando Alonso também possui dois triunfos na China.

Estreia

Lançadas na temporada 2021 da F1, as corridas sprint terão sua primeira edição de 2024 neste fim de semana, na China. O formato ainda será visto nos GPs de Miami, Áustria, Estados Unidos, Catar e São Paulo. Na sexta-feira (19/04) será realizada a definição do grid de largada para a prova sprint. Já a classificação da corrida principal do fim de semana, no domingo, acontece no sábado (20/04).

Datas e horários das corridas sprint de 2024

Sexta-feira (19/04)

Treino livre 1: 0h30

Classificação sprint: 4h30

Sábado (20/04)

Corrida sprint: 0h

Classificação principal: 4h

Domingo (21/04)

Corrida: 4h

Onde assistir

A corrida sprint e classificação são transmitidas ao vivo na TV Band, no canal aberto. Já a Bandsports exibe os treinos, provas e a classificações. Além a emissora, o ge faz a cobertura completa do final de semana.

Pilotos confirmados

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz

Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Sauber (ex-Alfa Romeo): Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Haas: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

RB (ex-AlphaTauri): Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)