Ex-atacante do Manchester United, Wayne Rooney negocia luta em evento de boxe, diz jornal

O ex-jogador Wayne Rooney, ídolo no futebol inglês, foi demitido da função de técnico do Birmingham City e deve dar um tempo da modalidade para se dedicar a outros projetos. Segundo informações do jornal "Daily Mirror", o ex-atacante, que brilhou no Manchester United, está em negociação para fazer uma luta de boxe no "Misfits Boxing".

O evento de artes marciais é liderado por influenciadores como Logan Paul e cresceu bastante nos últimos anos. O humorista brasileiro Whindersson Nunes já lutou na organização. Vale destacar que as lutas no Misfits não são consideradas profissionais, já que conta apenas com ex-atletas e celebridades da internet.

Rooney é fã de boxe e chegou a treinar quando era criança. No entanto, a paixão pela luta não foi maior que a pelo futebol e o ex-jogador fez carreira marcando golaços na Europa. A participação do ex-jogador no evento ainda não foi confirmada oficialmente.

O ex-atacante se aposentou em 2021 após temporadas de sucesso no Everton, DC United e, especialmente, no Manchester United, e virou treinador, mas ainda não conseguiu se firmar na posição.