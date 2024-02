Wanderlei Silva aceita desafio de Rampage Jackson para revanche em luta de boxe

A rivalidade entre Wanderlei Silva e Quinton "Rampage" Jackson pode ganhar um novo capítulo no ringue de boxe. O americano desafiou o brasileiro para uma revanche, que já foi aceita.

Em vídeo publicado nas redes sociais da comentarista do Combate, Ana Hissa, Wanderlei esbanjou confiança e entusiasmo para um possível quinto combate com Rampage.

"Se prepare, Quinton Jackson, que a sua hora está chegando. O desafio está mais do que aceito, e o Wand vai te pendurar no varal de novo", disse o brasileiro, em clima de provocação.

A história entre os dois lutadores é longa e marcada por quatro duelos, com dois triunfos para cada lado. No Pride, em 2003 e 2004, Wanderlei levou a melhor e nocauteou o americano nas duas oportunidades. No entanto, Rampage deu o troco no UFC, em 2008, e no Bellator, em 2018.

Jackson, ex-campeão dos pesos-pesados do UFC, fará sua estreia no boxe profissional no dia 1º de junho, no Catar, contra Shannon Briggs, ex-campeão da categoria. Já Wanderlei, ex-campeão peso-médio do Pride e um dos maiores nomes da história do MMA, não luta desde setembro de 2018, quando foi derrotado por Rampage em seu último confronto.

A possível revanche entre os veteranos ainda não tem data ou local definidos, mas a expectativa dos fãs é grande.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)