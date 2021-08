Esmac vence Ceará na final e é campeã da Taça Brasil de futsal adulto masculino

A Esmac é campeã da Primeira Divisão da Taça Brasil de futsal adulto masculino. O título foi conquistado neste sábado ao bater o Ceará, na final, por 3 a 2. O gol da vitória foi marcado na prorrogação, a 22 segundos do fim da partida.

A grande decisão foi na casa do adversário, no Ginásio do Vozão, em Fortaleza. A equipe de Ananindeua, fora o título, já havia garantido o acesso à elite do futsal brasileiro ao chegar na final. Com isso, o Pará tem vaga garantida na divisão especial da Taça Brasil em 2022, a elite da categoria no país.

A Taça Brasil de Futsal é uma das mais tradicionais competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e possui três divisões: Elite, Primeira e Segunda. No atual sistema de acesso e descenso, porém, as vagas são das Federações Estaduais, não dos clubes. Geralmente é indicado o campeão estadual.

Confira como foi a vitória da Esmac: