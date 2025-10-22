Entrega de kits inicia contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio em Belém Maior corrida de rua do Norte do Brasil terá mais de 9 mil participantes e provas em dois dias; evento celebra tradição e histórias de superação Iury Costa e Aila Beatriz Inete 22.10.25 16h46 Provas serão realizadas nos dias 25 e 26 de outubro. (Foto: Igor Mota/O Liberal) A 40ª edição da Corrida do Círio começa oficialmente a ganhar forma. A entrega dos kits dos atletas começou nesta quarta-feira (22) e segue até sexta-feira (24), das 10h às 20h, no primeiro piso do Shopping Bosque Grão-Pará, ao lado do Coco Bambu. O movimento marca a contagem regressiva para a maior corrida de rua do Norte do Brasil. Este ano, a prova será dividida em dois dias: no sábado (25), acontecem os percursos de 5 km e a Corridinha do Círio, com largadas às 6h e 8h, respectivamente. Já no domingo (26), será a vez dos 10 km, a partir das 6h40, com transmissão ao vivo pela TV Liberal. Segundo Nathalia Freitas, supervisora de ativação e marca da TV Liberal, o evento cresce a cada ano e reforça o vínculo dos paraenses com o esporte e a cultura do Círio. “É fantástico saber que a Corrida do Círio ganhou essa proporção. A maioria dos atletas fala sobre isso, o maior desafio é correr a Corrida do Círio. Muitos se preparam o ano inteiro para esse momento”, destacou Nathalia. Nathalia Freitas, supervisora de ativação e marca da TV Liberal (Foto: Igor Mota/ O Liberal) A supervisora também confirmou o recorde de inscrições nesta edição. “Ultrapassamos as 9 mil inscrições nas provas de 5 km, 10 km e na Corridinha. A expectativa está lá em cima. Queremos oferecer a melhor experiência possível aos corredores”, afirmou. VEJA MAIS Corrida do Círio 2025 terá pagode e brega marcante; veja atrações e dias das entregas dos kits Provas de 5K, 10K e Corridinha do Círio animam fim de semana com música e celebração no Portal da Amazônia Fé e preparação movem corredores para a Corrida do Círio 2025 Corredores relatam como fé, treino e devoção à padroeira marcam a participação na tradicional corrida paraense. Durante a entrega dos kits, o público pode aproveitar atividades interativas, degustações e experiências sensoriais. Para retirar o material, basta apresentar documento de identificação e o comprovante de inscrição. Entre os corredores mais animados está Maria da Conceição de Souza, de 74 anos, que participa da corrida há mais de duas décadas. “Faço corrida de rua há mais de 20 anos. É uma alegria enorme estar aqui. Tenho quase 75 e sigo treinando, fazendo musculação e me preparando. A gente ganha amigos, saúde e qualidade de vida”, contou a atleta veterana. Maria da Conceição de Souza, corredora de 74 anos (Foto: Igor Mota/O liberal) A entrega dos kits segue até sexta-feira (24) no 1º piso do Shopping Bosque Grão-Pará, ao lado do Coco Bambu, 10h às 20h. As provas ocorrerão nos dias 25 e 26 de outubro. 