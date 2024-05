Em etapa da WSL, Gabriel Medina se corta em coral e é eliminado nas semifinais

O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina enfrentou o bicampeão John John Florence na semifinal do Circuito Mundial (WSL), etapa de Teahupoo, no Taiti. Apesar de conseguiu boas ondas, o brasileiro sofreu quedas e chegou a se cortar em uma bancada de corais. Assim, o surfista não conseguiu marcar notas altas e perdeu, sendo eliminado do torneio. Italo Ferreira foi o grande campeão.

Medina começou a bataria bem. Conseguiu pegar uma onda boa, fez um tubo pesado, no entanto, no final, caiu no mar. As ondas o atingiram fortemente sua cabeça e o brasileiro cortou as costas e o pé em um coral. Apesar do surto, o surfista está bem.

VEJA MAIS

Já John John conseguiu finalizar a sua manobra, com direito a um tubo quase perfeito, e somou 9.77. O brasileiro ainda voltou para tentar se recuperar, mas, não encontrava uma boa onda. No fim, Gabriel alcançou 8.33 e não teve tempo de melhorar a nota, deixando a etapa na semifinal.

Medina ficou com machucados no corpo, mas, está bem (Reprodução / Instagram)

Na final, o havaiano enfrentou outro brasileiro: Italo Ferreira. Com o mar de Teahupoo agitado, o surfista do Brasil levou a melhor, dominou a bateria e conquistou o título da etapa do Circuito Mundial de Surfe