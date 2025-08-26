Em Bragança, 1ª etapa do Circuito COP30 Surf Pará movimenta a modalidade na região

A Associação de Surf do Pará realizou, no último final de semana, a 1ª Etapa do Circuito COP30 Surf Pará. O torneio ocorreu na praia de Ajuruteua, em Bragança, e reuniu dezenas de competidores e entusiastas da modalidade.

Segundo a organização, o torneio superou as expectativas e foi um dos eventos mais marcantes dos últimos anos. Além do surfe, o circuito também contou com disputas de bodyboarding, reunindo atletas de alto nível.

Ao todo, 80 atletas de surfe e bodyboarding participaram da competição. Com condições do mar favoráveis para ondas clássicas, o torneio foi marcado por manobras radicais e uma grande disputa entre os competidores.

O evento distribuiu mais de R$ 15 mil em premiações para os atletas. A competição ainda terá mais duas etapas até o final do ano: uma em Mosqueiro e outra em Salinópolis.

"A próxima etapa será em outubro, na belíssima praia do Farol, na Ilha do Mosqueiro. E em novembro, logo após a COP 30, a terceira e última etapa será realizada na praia do Atalaia, em Salinópolis, onde iremos coroar os campeões do circuito", destacou Silvinho Santos, presidente da Associação Surf Pará.

Confira os resultados da 1ª etapa do Circuito COP30 Surf Pará

Categoria Pro AM

1º – Naysson Costa (PA)

2º – Francisco William (CE)

3º – Rafael Corrêa (PA)

4º – Jeová Rodrigues (CE)

Categoria Master

1º – Jeová Rodrigues (CE)

2º – Sandro Rogério (PA)

3º – Magro Alves (PA)

4º – Marcilin Fibras (CE)

Categoria Feminino

1º – Deyse Costa (PA)

2º – Neia Valente (PA)

3º – Thais (PA)

4º – Duda Borges (PA)

Categoria Sub-18

1º – Francisco William (CE)

2º – Matheus de Souza (CE)

3º – Gustavo Roberto (PA)

4º – José Paulo (PA)

Categoria Surf Local

1º – Rogério Dantas (PA)

2º – Igor Castro (PA)

3º – José Paulo(PA)