Em Bragança, 1ª etapa do Circuito COP30 Surf Pará movimenta a modalidade na região Torneio foi realizado pela Associação de Surf do Pará e contou com 80 atletas O Liberal 26.08.25 10h38 Competição contou com mais de 80 atletas (Lúcio Coutinho / Divulgação) A Associação de Surf do Pará realizou, no último final de semana, a 1ª Etapa do Circuito COP30 Surf Pará. O torneio ocorreu na praia de Ajuruteua, em Bragança, e reuniu dezenas de competidores e entusiastas da modalidade. Segundo a organização, o torneio superou as expectativas e foi um dos eventos mais marcantes dos últimos anos. Além do surfe, o circuito também contou com disputas de bodyboarding, reunindo atletas de alto nível. Ao todo, 80 atletas de surfe e bodyboarding participaram da competição. Com condições do mar favoráveis para ondas clássicas, o torneio foi marcado por manobras radicais e uma grande disputa entre os competidores. VEJA MAIS Associação de Surfe quer levar escolinhas ao litoral e criar calendário de competições no Pará Presidente da entidade, recém-criada, detalha, com exclusividade ao O Liberal, projetos para incentivar a base e ampliar a prática da modaliade no estado Cadela brasileira conquista título mundial de surfe para cães: 'Ela ama estar no mar' Cacau levou para casa cinco medalhas no Campeonato Mundial de Surf Dog O evento distribuiu mais de R$ 15 mil em premiações para os atletas. A competição ainda terá mais duas etapas até o final do ano: uma em Mosqueiro e outra em Salinópolis. CIRCUITO DE SURF Lúcio Coutinho / Divulgação Lúcio Coutinho / Divulgação Lúcio Coutinho / Divulgação Lúcio Coutinho / Divulgação "A próxima etapa será em outubro, na belíssima praia do Farol, na Ilha do Mosqueiro. E em novembro, logo após a COP 30, a terceira e última etapa será realizada na praia do Atalaia, em Salinópolis, onde iremos coroar os campeões do circuito", destacou Silvinho Santos, presidente da Associação Surf Pará. Confira os resultados da 1ª etapa do Circuito COP30 Surf Pará Categoria Pro AM 1º – Naysson Costa (PA) 2º – Francisco William (CE) 3º – Rafael Corrêa (PA) 4º – Jeová Rodrigues (CE) Categoria Master 1º – Jeová Rodrigues (CE) 2º – Sandro Rogério (PA) 3º – Magro Alves (PA) 4º – Marcilin Fibras (CE) Categoria Feminino 1º – Deyse Costa (PA) 2º – Neia Valente (PA) 3º – Thais (PA) 4º – Duda Borges (PA) Categoria Sub-18 1º – Francisco William (CE) 2º – Matheus de Souza (CE) 3º – Gustavo Roberto (PA) 4º – José Paulo (PA) Categoria Surf Local 1º – Rogério Dantas (PA) 2º – Igor Castro (PA) 3º – José Paulo(PA) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes surf bodyboarding COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Em Bragança, 1ª etapa do Circuito COP30 Surf Pará movimenta a modalidade na região Torneio foi realizado pela Associação de Surf do Pará e contou com 80 atletas 26.08.25 10h38 BEACH TENNIS Federação Paraense de Beach Tennis é criada e organiza modalidade no estado Entidade será responsável por competições, rankings e expansão do esporte em várias cidades paraenses 25.08.25 17h47 Mais esportes Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. 25.08.25 13h11 TÁ CHEGANDO! Aquecimento: a rotina de treinos dos corredores amadores antes da Corrida do Círio A corredora Lílian Barreiros treina diariamente em avenidas de Belém e se prepara para viver pela segunda vez a emoção de passar pela Basílica de Nazaré durante a Corrida do Círio 24.08.25 5h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo 26.08.25 1h22