O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Em Bragança, 1ª etapa do Circuito COP30 Surf Pará movimenta a modalidade na região

Torneio foi realizado pela Associação de Surf do Pará e contou com 80 atletas

O Liberal
fonte

Competição contou com mais de 80 atletas (Lúcio Coutinho / Divulgação)

A Associação de Surf do Pará realizou, no último final de semana, a 1ª Etapa do Circuito COP30 Surf Pará. O torneio ocorreu na praia de Ajuruteua, em Bragança, e reuniu dezenas de competidores e entusiastas da modalidade.

Segundo a organização, o torneio superou as expectativas e foi um dos eventos mais marcantes dos últimos anos. Além do surfe, o circuito também contou com disputas de bodyboarding, reunindo atletas de alto nível.

Ao todo, 80 atletas de surfe e bodyboarding participaram da competição. Com condições do mar favoráveis para ondas clássicas, o torneio foi marcado por manobras radicais e uma grande disputa entre os competidores.

O evento distribuiu mais de R$ 15 mil em premiações para os atletas. A competição ainda terá mais duas etapas até o final do ano: uma em Mosqueiro e outra em Salinópolis.

CIRCUITO DE SURF

"A próxima etapa será em outubro, na belíssima praia do Farol, na Ilha do Mosqueiro. E em novembro, logo após a COP 30, a terceira e última etapa será realizada na praia do Atalaia, em Salinópolis, onde iremos coroar os campeões do circuito", destacou Silvinho Santos, presidente da Associação Surf Pará.

Confira os resultados da 1ª etapa do Circuito COP30 Surf Pará

Categoria Pro AM
1º – Naysson Costa (PA)
2º – Francisco William (CE)
3º – Rafael Corrêa (PA)
4º – Jeová Rodrigues (CE)

 Categoria Master
1º – Jeová Rodrigues (CE)
2º – Sandro Rogério (PA)
 3º – Magro Alves (PA)
 4º – Marcilin Fibras (CE)

 Categoria Feminino
1º – Deyse Costa (PA)
 2º – Neia Valente (PA)
3º – Thais (PA)
4º – Duda Borges (PA)

 Categoria Sub-18
1º – Francisco William (CE)
2º – Matheus de Souza (CE)
3º – Gustavo Roberto (PA)
4º – José Paulo (PA)

Categoria Surf Local
1º – Rogério Dantas (PA)
2º – Igor Castro (PA)
3º –  José Paulo(PA)

