Em Belém, Associação de Judô Rio Caeté / S.E Caeté garante título do Circuito Paraense

O primeiro Circuito Paraense de Judô ocorreu no último final de semana em Belém e teve como grande destaque a Associação de Judô Rio Caeté/S.E Caeté, da cidade de Bragança (PA). A competição ocorreu no Ginásio do Sesi, no bairro do Marco e contou com mais de 500 atletas inscritos.

Com equipes de Belém, região metropolitana e também do interior do Estado, a competição também serviu de seletiva para o Campeonato Brasileiro Regional e teve como a grande campeão a Associação de Judô Rio Caeté/S.E Caeté. A equipe conseguiu um total de 36 medalhas, sendo 17 de ouro, sete de prata e 12 de bronze, terminando a competição com o título. Completaram o pódio as equipes do Clube do Remo, Associação Veleiro, Pará Clube e também a Associação Coelho.

O próximo compromisso da equipe de Bragança será o Campeonato Brasileiro Regional I. A competição contará com representantes de sete estados e está marcada para ocorrer nos dias 30 de abril e 1 de maio, também em Belém, ainda sem local definido.