Atletas paraenses são medalhista em Mundial de Judô em Portugal

Judocas paraense conquistaram quatro medalhas no Campeonato Mundial de Judô Veterano, que ocorreu entre os dias 21 e 24 de outubro, em Lisboa, Portugal. Foram duas medalhas de ouro e duas de bronze. As atletas Rosângela Saraiva e Katia Sombra conquistaram os primeiros lugares. Já Alam Saraiva e Kaike Albuquerque ficaram em terceiro.

Rosângela Saraiva, que é atleta do Instituto Federal do Pará (IFPA), conquistou a terceira medalha em campeonatos mundiais, sendo a primeira de ouro. Na final, a paraense ganhou da italiana Lara Battistella. Esta foi a quarta participação em mundiais da atleta, que já tinha dois bronzes. A atleta conta que esta é a primeira grande competição depois de ter se tornado mãe.

“Eu estava muito focada em conquistar essa medalha de ouro. Apesar de todas as dificuldades, eu treinei muito, sabia que não seria fácil, mas estava confiante que conseguiria. Eu estou muito feliz, porque também foi minha primeira grande competição, após a maternidade, e teve um gostinho todo especial estar com minha filhinha ao meu lado nesse momento”, contou Rosângela, que é casada com o também judoca Alam Saraiva.

Já Katia Sombra conquistou o tetracampeonato mundial de veteranos na categoria F6 (63 kg). A atleta mora e treina em Portugal e comanda um clube de judô.

O judoca Alam Saraiva, de 52 anos, ganhou bronze depois de derrotar o alemão Henning Sudau. Esta é a primeira medalha individual em mundiais do paraense. Em 2008, ele havia conquistado o bronze por equipes. O terceiro lugar veio na sétima participação de Alan no campeonato.

O judoca conquistou a primeira medalha individual em mundiais (Divulgação/Federação internacional de Judo(IJF))

“É um gostinho de ouro, porque viajei várias vezes, sempre venci lutas, mas eu nunca conseguia classificar. Eu treinei bastante, fiz a minha preparação física. Mesmo com essa situação de pandemia eu ia treinar na academia dos amigos”, declarou Alam Saraiva.

Kaike Albuquerque, que nasceu em Goiás e hoje representa o Pará nas competições, também foi bronze no Campeonato Mundial. O atleta perdeu a primeira luta para o francês Clemer Condomines, mas conseguiu se recuperar e conquistar a medalha.

Judocas paraenses no Mundial Divulgação/Federação internacional de Judo(IJF) Divulgação/Federação internacional de Judo(IJF) Divulgação/Federação internacional de Judo(IJF) Divulgação/Federação internacional de Judo(IJF)

Além dos quatro medalhistas, o Pará foi representado por outros três atletas. Rodrigo Matos, que ficou em quinto lugar, e Elder Jaffe e Jonathas Saraiva, que ficaram em sétimo. No quadro de medalhas, o time brasileiro ficou em quarto, com 12 pódios.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)