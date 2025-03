COPM é palco do primeiro Encontro de Mulheres das Artes Marciais Unidas; confira os detalhes

No sábado, (29), o Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Pará (COPM) sediará o primeiro Encontro de Mulheres das Artes Marciais Unidas (I E.M.A.M.U). O evento foi idealizado pela jovem karateca Manuela Vianna de Oliveira, atleta do clube, visando homenagear as atletas mais destacadas nas artes marciais do Pará. O público-alvo inclui meninas e mulheres do Projeto Usinas da Paz.

O I E.M.A.M.U busca reconhecer o papel fundamental das mulheres paraenses que abriram caminho para a participação feminina nas artes marciais, uma vez consideradas predominantemente masculinas. Além disso, mulheres que integram o Poder Público e são protagonistas na luta feminina pelo reconhecimento social também foram convidadas a participar do evento.

VEJA MAIS

Entre as atletas homenageadas estão Amanda Lemos, das Artes Marciais Mistas (MMA); Victoria Gabriella, do Jiu Jitsu; Fabíola Silva, do Muaythai; Swammy Santos, representante do Boxe; e Suzana Yamaguchi, Sônia Coutinho, Adélia Rocha, Zuleide Pantoja e Socorro Faleiro, todas do Karatê. Essas mulheres serão celebradas por suas contribuições significativas para o esporte.

A programação do evento inclui oficinas, treinos, sorteio de brindes e stands esportivos, oferecendo uma variedade de atividades para o público feminino. O grupo de percussão japonesa Kodon fará uma participação especial, adicionando um toque cultural ao encontro.

O ponto alto do evento será a presença da gaúcha Manuela Spessatto, bicampeã mundial, pentacampeã sul-americana, tetracampeã pan-americana e 29 vezes campeã nacional de Karatê, que compartilhará sua trajetória e conquistas ao longo de 34 anos de carreira.

Manu Spessatto irá compartilhar um pouco da sua trajetória, desafios e conquistas ao longo dos seus 34 anos de carreira na luta (Imagem/Divulgação)

As inscrições para o I E.M.A.M.U custam R$20,00 e podem ser feitas por meio do telefone (93) 98409-7030. Embora todos possam assistir ao encontro, a programação é voltada especificamente para o público feminino de todas as idades.

Serviço

Abertura: 29/03/2025

Hora: 9h30

Encerramento: 29/03/2025 15h

Local: Sede Campestre do COPM

Endereço: Rua 2 de Junho, 2464, Centro, Ananindeua-PA

Contatos: Taiane Figueiredo (91) 98427-0083, Milena Sabrina (91) 9221-7543.