Torino conquista Torneio Início de Futsal de Veteranos do Cassazum

O Torino Futebol Clube (TFC) conquistou o título do Torneio Início de Futebol de Salão de Veteranos, organizado pelo Departamento Especializado do Cassazum. Na grande final, a equipe venceu o Bandeirantes por 3 a 1, com gols de Paulo de Tarso, Amorrô e Pacote. Marinho marcou o único gol do time adversário.

VEJA MAIS

Antes da decisão, o Torino FC já havia mostrado sua superioridade ao derrotar o Brasília por 5 a 1 e o Caravan por 7 a 1. O elenco campeão contou com os jogadores B. Ribeiro, Viana, Abdon, Paulo de Tarso, Amorrô, Renato (Pacote) e Luizinho (Maradona). A equipe foi comandada por Do Carmo e Marco Antônio, e teve como supervisor Anderson do Carmo, empossado no cargo antes do início dos jogos.

A cerimônia de premiação foi conduzida pela presidente do clube militar, Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena, e pelo Coordenador Geral da competição, Ronaldo Cardoso.