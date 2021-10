Gelobol conquista o título do Campeonato de Máster de Futebol do Cassazum

O Gelobol conquistou o título do Campeonato de Máster de Futebol do Cassazum de 2021. A equipe venceu o Estrela nos pênaltis, por 4 a 3, após o empate em 1 a 1 no tempo normal e receu o troféu Luiz Rosa, uma homenagem a um conselheiro do clube militar.

No domingo (21), será a decisão do torneio do Super Master, entre as equipes da Velhas Águias e Gelobol, com início do jogo às 9 horas, no Cassazum.