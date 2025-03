Ex-ginasta olímpica Laís Souza realiza palestra no Teatro do Sesi, em Belém; saiba como participar

No dia 4 de abril, às 19h, o SESI Pará realizará uma palestra com a ex-ginasta Laís Souza no Teatro do SESI, localizado na avenida Almirante Barroso, 2540, bairro do Marco, em Belém. A entrada é gratuita, mas exige inscrição prévia no site da instituição. O evento ocorre antes da Corrida Nacional do SESI, marcada para o dia 1º de maio, e promete ser uma oportunidade para inspirar e motivar os participantes.

Laís Souza é reconhecida por sua carreira na ginástica artística. A ex-atleta integrou a seleção brasileira e participou de quatro Olimpíadas, quatro mundiais e três Jogos Pan-Americanos. Em 2013, decidiu mudar de modalidade e começou a treinar esqui aéreo, visando competir nas Olimpíadas. No entanto, em 2014, um acidente durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno resultou em uma fratura na coluna cervical, deixando-a tetraplégica.

Após o acidente, Laís Souza se reinventou como apresentadora de TV e palestrante, compartilhando sua história de vida e os desafios enfrentados. Ela acumula um impressionante currículo com 53 medalhas conquistadas em diferentes competições. Durante a palestra em Belém, Laís abordará a importância do esporte e a superação, temas que marcaram a jornada pessoal e profissional.

O gerente executivo de esporte e lazer do SESI Pará, Luiz Negreiros, destacou a importância do público receber a palestra de Laís Souza, enfatizando o impacto positivo que ela pode ter nas pessoas que irão participar do evento.

"Estamos muito felizes em trazer Laís para Belém, para falar sobre esporte e superação. São temas que se complementam e nos motivam a buscar sempre o melhor", destacou Luiz Negreiros.

Serviço:

Palestra: "O Poder da Transformação”, com Laís Souza

Data: 04/04

Horário: 19h

Local: Teatro do SESI – Belém

Entrada gratuita