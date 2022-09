Contender Series fecha a temporada com 11 brasileiros contratados para o UFC

A sexta temporada do Contender Series, reality do presidente do UFC Dana White, terminou na última terça-feira (27) com 11 brasileiros contratados. O evento foi criado justamente para encontrar novos talentos e tem dado muita oportunidade para jovens lutadores entrarem no cenário mundial do MMA.

Entre os lutadores que participaram do evento está a paraense Rayanne Amanda. A lutadora enfrentou Denise Gomes, no peso-palha, mas perdeu por pontos na decisão dos juízes e com isso não conseguiu o contrato.

Já a adversária da paraense, Denise, conseguiu convencer Dana White e foi contratada pelo UFC. A lutadora, inclusive, já fez a estreia na organização. Ela acabou perdendo para a tailandesa Konklak Suphisara.

Além de Denise, outros 10 lutadores foram contratados e somaram para o time brasileiro no evento: Brunno Hulk (peso-médio); Jafel Filho (peso-mosca); Bruna Brasil (palha), Vitor Petrino (meio-pesado); Gabriel Marretinha (meio-médio); Ismael Marreta (leve); Claudio Ribeiro (médio); e Vinícius Salvador (mosca), Rafael "Macapá" Estevam (mosca) e Mateus "Bocão" Mendonça (galo).

Nesta temporada, 97 lutadores participaram do Contender Series e Dana White contratou 43 atletas.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)