Considerado um dos maiores tenistas da história, Rafael Nadal anuncia aposentadoria

Um dos maiores tenistas da história, Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira (10) a sua aposentadoria do tênis profissional. Aos 38 anos, o espanhol, que venceu 22 Grand Slams, vivia uma fase complicada na carreira por conta de problemas físicos.

Por meio das redes sociais, Nadal explicou a decisão e confirmou que as limitações físicas foram determinantes para sua retirada. O espanhol fará a despedida oficial das quadras na Copa Davis, entre 19 e 24 de novembro.

"Eu me retiro do tênis profissional. A realidade é que têm sido anos difíceis, especialmente os dois últimos. Creio que não fui capaz de jogar sem limitações, o que me levou a tomar esta decisão", declarou o tenista.

Ao lado de Roger Federer e Novak Djokovic, Nadal formou o Big 3. Os três dominaram a cena do tênis masculino nos últimos 20 anos e dividiram as quadras por diversas vezes, protagonizando batalhas épicas.

Agora, com a aposentadoria do espanhol, dos três, apenas Djokovic segue na ativa. Federer se aposentou há dois anos.

Profissional desde os 15 anos, Nadal é o segundo maior vencedor de Grand Slams entre os homens da história, com 22 troféus, ficando atrás apenas do sérvio, que tem 24. A maioria dos títulos da elite do tênis mundial foi conquistada em Roland Garros, 14 no total, o que rendeu a ele o apelido de "rei do saibro".

Nesta temporada, o espanhol participou de sete competições, cinco a mais do que em 2023. Entre os torneios, Nadal competiu nas Olimpíadas de Paris. Não teve um grande destaque mas fez o duelo contra Novak Djokovic, que pode ter sido o último entre os dois.