Bia Haddad vence russa, avança às oitavas no WTA de Wuhan e fica próxima do top 10

A brasileira Bia Haddad Maia deu mais um passo importante na busca pelo retorno ao top 10 do ranking mundial. A tenista venceu a russa Veronika Kudermetova por 2 sets a 0 e avançou para as oitavas de final do WTA 500 de Wuhan, na China.

Bia fez um excelente jogo. Embalada, o primeiro set da brasileira foi quase perfeito. Ela conseguiu duas quebras seguidas e não perdeu um serviço, chegando a abrir 4 a 0. No fim, a melhor tenista do Brasil superou Kudermetova por 6 a 1.

Na segunda e última parcial, o cenário foi um pouco mais complicado. No entanto, a brasileira foi superior. No início, Bia chegou a sofrer uma quebra, mas conseguiu se recuperar e fechou o set em 6/4, o que selou a classificação.

Esta é a segunda vitória seguida de Haddad sobre a russa. Em Seul, a paulistana também despachou Veronika ainda na primeira rodada. Nas oitavas, a brasileira vai encarar a polonesa Magdalena Frech, 27ª do mundo.

Atualmente, Bia está na 12ª posição do ranking da WTA. Em Wuhan, a tenista pode voltar ao top 10 se vencer a próxima adversária e se Daria Kasatkina ou Marta Kostyuk perderem seus jogos no torneio.

Vale destacar que Bia Haddad contou o primeiro título da temporada no WTA de Seul, em setembro, e está embalada pela vitória recente.