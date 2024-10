Nas duplas, Bia Haddad perde para italianas e é eliminada do WTA de Pequim

Após cair nas oitavas dos simples, a brasileira Bia Haddad também foi eliminada na disputa em duplas do WTA 1000 de Pequim. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a tenista perdeu para as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, campeãs olímpicas, por 2 sets a 1, na madrugada desta sexta-feira.

Com o revés, Bia segue na China para disputar o WTA 500 de Wuhan. Vale destacar que a brasileira conquistou o WTA de Seul no último mês e subiu para a 12ª colocação do ranking mundial de simples. A expectativa era de que em Pequim, a brasileira voltasse ao top 10, mas, a meta ficará para o próximo torneio.

A partida contra as italianas foi dura. Ao todo, o jogo durou 1h49min. O jogo terminou com o placar de 2 sets a 1 para Errani e Paolini, sendo parciais de 5/7, 6/4 e 8/10.

No simples, Bia Haddad deixou a competição após derrota para a estadunidense Madison Keys, por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Apesar disso, a brasileira vive um bom momento e quer brigar pelo top 10 para tentar uma vaga no Finais, torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano. O evento será em Riade, na Arábia Saudita, entre os dias 2 e 9 de novembro.