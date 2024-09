Bia Haddad perde para norte-americana e é eliminada do WTA 1000 Pequim

A brasileira Bia Haddad Maia deu adeus ao WTA 1000 de Pequim e às chances de chegar no top 10 do ranking mundial. A tenista foi derrotada pela norte-americana Madison Keys por 2 sets a 0, com um duplo 6 a 3.

Se passasse, Haddad iria enfrentar a vice-líder do ranking, Aryna Sabalenka, campeão do US Open. No entanto, a atual número 12 do ranking não fez uma boa partida contra Keys e foi eliminada do torneio. Bia vinha de vitória no WTA 500 de Seul, onde conquistou o primeiro título do ano, após a frustração nas Olimpíadas de Paris.

A brasileira teve muita dificuldade para jogar contra a norte-americana, 24ª colocada no ranking. A tenista paulistana até começou o jogo bem, com uma quebra do serviço de Keys. No entanto, sequência, perdeu dois games e o set terminou 6 a 3 para Madison.

No segundo e último set, a norte-americana começou melhor e abriu 3 a 0. Bia se recuperou, empatou a partida, no entanto, não segurou o desempenho e perdeu por 6 a 3, novamente, dando adeus à disputa.

Nos últimos dois torneios de que participou, Bia Haddad conseguiu chegar às quartas de final do US Open, feito que não ocorria no tênis brasileiro feminino há mais de 50 anos, e ganhou o título do WTA 500 de Seul.