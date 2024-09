Bia Haddad sobe no ranking da WTA após grande campanha no US Open; Zverev vira vice-líder

O fim do US Open, no domingo, trouxe diversas mudanças para os rankings da ATP e da WTA, nas atualização desta segunda-feira (9). Na lista feminina, Beatriz Haddad Maia subiu cinco posições e alcançou o 16º lugar, voltando a se aproximar do Top 10. No masculino, Alexander Zverev virou o novo vice-líder, enquanto Novak Djokovic sofreu uma queda.

Em sua melhor campanha no Grand Slam americano, Bia Haddad atingiu a fase de quartas de final, o melhor resultado do Brasil no feminino desde a campanha de Maria Esther Bueno em 1968 - na ocasião, a lenda brasileira alcançou as semifinais. A grande performance em Nova York fez Bia voltar ao Top 20.

Ao fim do quarto e último Grand Slam da temporada, a tenista brasileira ganha fôlego para terminar o ano em boa fase após irregularidades ao longo do ano, com resultados abaixo do esperado. Na 16ª posição do ranking mundial, ela poderá até voltar a sonhar com o retorno ao Top 10. Laura Pigossi, por sua vez, subiu seis posições e figura agora no 135º posto.

Entre as primeiras colocadas, a primeira mudança aconteceu no terceiro lugar, agora ocupada pela americana Jessica Pegula, vice-campeã do US Open, na final disputada no sábado. O primeiro lugar segue com a polonesa Iga Swiatek, enquanto a belarussa Aryna Sabalenka sustentou o segundo posto ao levantar o troféu do torneio americano - as duas primeiras estão classificadas para o WTA Finals, torneio que encerra a temporada com as oito melhores tenistas do ano.

A americana Coco Gauff caiu três colocações, para o sexto lugar, por não defender o título do US Open do ano passado. E sua compatriota Emma Navarro galgou quatro posições, subindo para a oitava colocação, a melhor de sua carreira até agora. A checa Barbora Krejcikova e a grega Maria Sakkari caíram um lugar cada e selam o Top 10.

No masculino, a primeira novidade é a presença de Alexander Zverev na segunda posição do ranking. Ele retorna à vice-liderança, colocação que já ocupou em 2022, após as quedas precoces do espanhol Carlos Alcaraz e do sérvio Novak Djokovic no US Open. Alcaraz sustentou o terceiro lugar, enquanto Djokovic caiu para o quarto posto. O italiano Jannik Sinner, campeão em Nova York, segue em primeiro.

Vice-campeão do US Open, o americano Taylor Fritz foi quem mais se destacou no Top 10. Ele subiu cinco posições e aparece agora no sétimo posto, fazendo o polonês Hubert Hurkacz, o norueguês Casper Ruud e o búlgaro Grigor Dimitrov caíram uma posição cada.

Entre os brasileiros do Top 100, Thiago Monteiro perdeu uma colocação e aparece no 76º lugar, enquanto Thiago Wild despencou 30 posições e agora é o 98º.

Confira o Top 10 masculino abaixo:

Jannik Sinner (ITA), 11.180 pontos Alexander Zverev (ALE), 7.075 Carlos Alcaraz (ESP), 6.690 Novak Djokovic (SER), 5.560 Daniil Medvedev (RUS), 5.475 Andrey Rublev (RUS), 4.645 Taylor Fritz (EUA), 4.060 Hubert Hurkacz (POL), 4.060 Casper Ruud (NOR), 4.010 Grigor Dimitrov (BUL), 3.965

Confira a lista das 10 melhores da WTA:

Iga Swiatek (POL), 10.885 pontos Aryna Sabalenka (BEL), 8.716 Jessica Pegula (EUA), 6.220 Elena Rybakina (CAS), 5.871 asmine Paolini (ITA), 5.398 Coco Gauff (EUA), 4.983 Qinwen Zheng (CHN), 3.980 Emma Navarro (EUA), 3.810 Barbora Krejcikova (RCH), 3.631 Maria Sakkari (GRE), 3.515

16ª - Bia Hadde (BRA) - 2581