Bia Haddad obtém revanche contra Madison Keys e estreia com vitória no WTA 1000 de Wuhan

Beatriz Haddad Maia esperou uma semana para obter a revanche contra Madison Keys nesta gira asiática. A brasileira superou a rival americana por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/2, nesta segunda-feira, em sua estreia no Torneio de Wuhan, competição de nível WTA 1000, na China.

Exatamente há uma semana, Bia era derrotada por Keys, também por 2 a 0, pela terceira rodada do Torneio de Pequim. Nesta segunda, o roteiro foi diferente. As duas tenistas agora estão empatadas no retrospecto direto, com dois triunfos para cada lado. Bia também levou a melhor em Zhuhai, novamente na China, no ano passado. E Keys venceu em Roma, nesta temporada.

Com a vitória, Bia se aproxima do Top 10 do ranking, que ocupou no fim da temporada passada. No momento, a brasileira está subindo do 12º justamente para o 10º posto, mas depende de outros resultados até o fim da competição para confirmar o retorno à lista das 10 melhores do mundo.

Na segunda rodada em Wuhan, a número 1 do Brasil vai enfrentar a vencedora do confronto da checa Marie Bouzkova, 32ª do ranking, com a russa Veronika Kudermetova, 39ª do mundo.

Em confronto indoor, diante da forte chuva em Wuhan, Bia foi mais sólida ao longo do primeiro set, o mais disputado da partida. Chegou a sair na frente, com uma quebra de vantagem, mas viu a americana devolver na sequência. No tie-break, desperdiçou um set point antes de fechar a parcial.

O segundo ser teve roteiro bem diferente. Keys obteve uma quebra precoce e fez Bia correr atrás no placar até empatar. Mais confiante, Bia venceu quatro games em sequência para virar o set e confirmar a vitória.

A brasileira também vai competir na chave de duplas em Wuhan, mais uma vez ao lado da alemã Laura Siegemund. A chave terá ainda Luisa Stefani, formando parceria com a holandesa Demi Schuurs.