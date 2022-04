Com chuva, piloto do Remo vence a primeira na temporada, em Interlagos

O final de semana na Fórmula Vee foi excelente para o piloto do Remo Augusto Santin. Com chuva, o paraense venceu a primeira da temporada e se colocou novamente na briga pelo tricampeonato máster. Além disso, Santin ainda conseguiu um segundo lugar na corrida de domingo (17) do Campeonato Paulista.

“Foi uma grande vitória, para literalmente lavar a alma e mostrar que eu ainda sou um guerreiro e vou lutar com tudo por mais um título. Esta é com certeza a minha mais difícil temporada na Fórmula Vee”, declarou o piloto.

A vitória de Santin deste final de semana foi semelhante a sua primeira conquista na FVee, há três anos, quando também enfrentou a chuva. Esta etapa, também marcou o retorno do paraense após acidente que sofreu na no autódromo Velocitta.

“Além do acidente, eu tenho enfrentado muitas adversidades, problemas para acertar o carro e até uma certa desconfiança de algumas pessoas. Mas mostrei mais uma vez meu potencial e estou muito vivo para conquistar mais um campeonato”, ressaltou Santin.

Com o resultado, o piloto do Remo está em segundo lugar na classificação Máster, com 72 pontos, oito de diferença para o líder, que segue sendo o francês Laurent Guerinaud, que tem 80. Já no Campeonato Paulista, Santin subiu para a quarta posição, com 58.

Como não esteve presente na cerimônia de encerramento da temporada do ano passado, Augusto Santin recebeu os troféus pelo título na Máster e o vice-campeonato na classificação geral da competição.

“Eu não pude comparecer à festa de premiação em São Paulo devido aos meus compromissos em Belém, mas fico muito honrado por receber esses troféus e poder enaltecer o automobilismo do Pará”, finalizou.

Agenda

A próxima etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee será nos dias 27 a 29 de maio, em Interlagos. Antes, a FVee terá a abertura da Copa ECPA, em Piracicaba, no dia 30 de abril.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)