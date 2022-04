Após acidente, piloto do Remo corre na Fórmula Vee neste final de semana, em São Paulo

Após sofrer acidente em sua última corrida, o piloto do Remo Augusto Santin volta às pistas no próximo final de semana, entre os dias 15 e 17 de abril, em Interlagos, em São Paulo. O paraense busca se recuperar e voltar a subir no pódio no Campeonato Paulista da Fórmula Vee.

"As duas primeiras etapas não foram boas. Além de não conseguir bons resultados, ainda tive um acidente na prova no Velocitta, em Mogi Guaçu. Por isso, agora é hora de voltar a brigar pelos primeiros lugares e, principalmente, diminuir a desvantagem", declarou Santin.

Com o abandono, por conta do acidente que sofreu na última corrida, o paraense não conseguiu pontuar e na classificação geral do campeonato, o piloto do Remo é apenas o quinto colocado, com 40 pontos, enquanto que o seu principal adversário, Laurent Guerinaud está na liderança, com 80.

Já na classificação na disputa da categoria Máster, exclusiva para pilotos a partir de 40 anos, Satin está na segunda posição, com 50 pontos. O paraense é o atual bicampeão desta classe.

"Apesar de ainda termos seis etapas pela frente, não podemos deixar o líder abrir muita vantagem porque depois será difícil alcançá-lo", afirmou o paraense.

Agenda

O final de semana da Fórmula Vee começa com os treinos livres, que ocorre nesta sexta-feira (15). No sábado (16), será realizada a classificatória e a primeira corrida. Já no domingo (17), os pilotos disputam a segunda prova.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)