Com campeões olímpicos, Vôlei Renata e Sada Cruzeiro se enfrentam pela Superliga no Mangueirinho

Após quase nove anos de hiato, Belém volta a receber uma partida da Superliga de Vôlei. Neste sábado (22), Vôlei Renata (Campinas) e Sada/Cruzeiro se enfrentam na quadra do ginásio Mangueirão, a partir das 18h30, em duelo válido pela 18ª rodada da competição.

O jogo é um confronto direto pelo título da temporada. O Sada Cruzeiro é o líder da Superliga, com 45 pontos. Já o Vôlei Renata ocupa a segunda colocação, com dez pontos a menos que os adversários e empatado com o Minas, que vem logo atrás, na terceira posição.

Com isso, a partida em Belém é muito importante para as duas equipes. Em caso de vitória dos mineiros, o time se isolaria ainda mais na liderança do torneio. Já para os paulistas, o triunfo é fundamental para se aproximar dos rivais e continuar na briga pelo título da temporada 2024/2025.

O Vôlei Renata é o mandante do jogo em Belém. A ideia de trazer a partida de volta para a capital paraense é uma forma de descentralizar a modalidade da região Sudeste. Assim, é possível que, nas próximas edições, mais duelos sejam realizados não só no Pará, mas também em outros estados do Norte.

Grandes nomes do vôlei brasileiro

A partida será repleta de grandes nomes do voleibol mundial, com destaque para o levantador da seleção brasileira e campeão olímpico, Bruninho. Aos 38 anos, o jogador defende a camisa do time paulista. Além dele, o Vôlei Renata também conta com o ponta Mauricio Borges, ouro nas Olimpíadas do Rio 2016, e o argentino Bruno Lima.

Maior campeão da competição, com oito títulos, o Sada Cruzeiro também possui um time com muitos destaques, como os campeões olímpicos Douglas Lima, Wallace e Lucão. Além deles, o time ainda conta com nomes como Vacarri e Otávio, ambos presentes em convocações da seleção brasileira de vôlei.

Retorno

A última partida da Superliga no Pará foi em 2016. Na ocasião, o Campinas - hoje Vôlei Renata - superou o Sesi Bauru por 3 sets a 1, no ginásio Mangueirinho. Naquele ano, o levantador Bruninho estava de passagem pela equipe do Sesi e esteve em Belém pela primeira vez.

“Foi a primeira experiência em que estive em Belém. O ginásio estava lotado, uma energia incrível. A gente teve a oportunidade de voltar para lá com a Seleção Brasileira em um amistoso contra a Holanda em 2018 e foi ainda mais especial. Jogar pela seleção é um clima ainda maior. Esperamos repetir isso nesta nossa passagem por Belém. Sabemos que muitos ingressos foram vendidos e esperamos um ginásio lotado, com uma festa linda, e que possamos jogar o nosso melhor voleibol com essa torcida”, relembrou o campeão olímpico em entrevista para a página oficial do clube.

Atualmente, não há nenhuma equipe paraense na elite do vôlei brasileiro. No entanto, a Apade disputa a Série B da Superliga e briga pelo acesso.

Agenda

O jogo entre o Vôlei Renata e o Sada Cruzeiro ocorre neste sábado (23), a partir das 18h30, no ginásio Mangueirão. Ainda há ingressos disponíveis, com preços a partir de R$ 80. Para adquiri-los, basta acessar o site totalingressos.com.