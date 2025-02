Levantador da Seleção Brasileira, Bruninho chega a Belém, fala sobre partida e tacacá: 'Quero tomar'

O levantador da Seleção Brasileira, Bruninho, chegou a Belém no início da tarde desta quinta-feira (20), junto com seu clube, o Vôlei Renata. Eles disputarão uma partida da Super Liga de Vôlei contra o Sada/Cruzeiro no Ginásio Mangueirinho, na capital paraense.

Na chegada ao aeroporto, o levantador falou sobre a expectativa de jogar na capital paraense, a recepção do público paraense e que aguarda para, quem sabe, tomar um tacacá na cidade.

"Estou muito feliz de estar em Belém mais uma vez. Vim com a Seleção em 2018, outra vez com o Clube e foram experiências muito carinhosas do público paraense. Espero que hoje, amanhã e sábado tenhamos esse carinho, essa energia, que seja um grande jogo com o ginásio lotado. Espero que a gente desfrute das belezas dessa cidade"

Perguntado se vai poder experimentar o açaí e o tacacá do Pará, o atleta sorriu. "Olha, hoje vamos ter um tempinho, vamos ver se o professor vai deixar", brincou.

A partida entre Vôlei Renata X Sada Cruzeiro

O vice-líder Vôlei Renata joga contra o líder da competição Sada/Cruzeiro. Há 9 anos, uma partida da Super Liga não vinha para Belém. A competição é realizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e conta com o apoio da Federação Paraense de Volêi (FPV) e Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

O Vôlei Renata é o mandante da partida em Belém, atual vice-campeão da Superliga, está na 2ª colocação da competição com 35 pontos, e tem como destaque o levantador Bruninho e o oposto argentino Bruno Lima.

Já o Cruzeiro é o maior campeão da disputa, com oito títulos, e encara o algoz na última edição da Liga Nacional de Vôlei. O time mineiro lidera o campeonato deste ano com 42 pontos, e tem Lucão e Wallace, campeões olímpicos do Rio 2016, como referências da equipe.

Como comprar ingressos para a partida da Super Liga de Vôlei em Belém

Os Ingressos estão sendo vendidos pela internet pelo totalingressos.com e nos pontos de venda nas lojas Play Games, nos Shoppings Grão Pará, Boulevard e Parque Shopping.

Confira os valores detalhados:

Arquibancada + Meia solidária: R$ 80 (+ 1kg de alimento não perecível);

Inteira Arquibancada: R$ 160;

Entrada de crianças: 0 a 12 anos incompletos têm direito à gratuidade mediante apresentação de documento com foto;

PcD: Terão direito a retirada de gratuidade mediante apresentação de documento com foto e laudo médico;

Idosos: Terão direito a retirada a retirada de gratuidade mediante apresentação de documento com foto.

Retirada de ingresso:

Criança, PcD e Idosos:

Data: 21/02 Sexta-feira

Horário: 09h às 12h (ou enquanto durarem os ingressos)

Local: Mangueirinho

Ficha Técnica da Partida

Vôlei Renata x Sada Cruzeiro

Data: 22 de fevereiro (sábado)

Local: Arena Guilherme Paraense (Ginásio Mangueirinho)

Hora: 18h (abertura dos portões às 16h).