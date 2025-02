Superliga de Vôlei Masculino terá partida no Mangueirinho, em Belém no dia 22

Ainda neste mês de fevereiro, ou seja, no dia 22, às 18h, o público em Belém vai poder conferir na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) uma partida oficial válida pela Superliga Brasileira de Voleibol Masculino: o vice-líder Vôlei Renata contra o líder da competição Sada/Cruzeiro. Essa atração esportiva da modalidade ocorrerá em Belém após nove anos do último jogo do certame na cidade.

A Superliga é realizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e conta com o apoio da Federação Paraense de Volêi (FPV) e Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

A capital paraense não recebe uma partida da Superliga principal desde 2016. A última foi entre Vôlei Brasil Kirin- SP que venceu o time do Sesi-SP por 3 sets a 1, diante de um público de cerca de 7.500 pessoas.

Estrelas do vôlei estarão em ação em Belém, em partida válida pela Superliga (Foto: Divulgação)

Para mexer com a plateia

A secretária em exercício da Seel, Ana Paula Alves, ressalta a partida histórica na capital. “Após nove anos, vamos ter uma partida importante do voleibol nacional, uma partida que vai mexer com todos nós que amamos esporte e a modalidade. Teremos em Belém o atual líder e o vice-líder, um clássico do vôlei, com grandes estrelas da Seleção Brasileira”, disse.

O Vôlei Renata é o mandante da partida em Belém, atual vice-campeão da Superliga, está na 2ª colocação da competição com 35 pontos, e tem como destaque o levantador Bruninho e o oposto argentino Bruno Lima.

Já o Cruzeiro é o maior campeão da disputa, com oito títulos, e encara o algoz na última edição da Liga Nacional de Vôlei. O time mineiro lidera o campeonato deste ano com 42 pontos, e tem Lucão e Wallace, campeões olímpicos do Rio 2016, como referências da equipe.

O diretor executivo da Hm7 Entretenimento, parceiro da Federação Paraense de Voleibol, Hesmalhe Marques, destaca a importância de trazer para o Pará um jogo desta magnitude. “Trazer um jogo desse para Belém mostra que estamos preparados para receber grandes eventos do esporte nacional e internacional, e não é só o futebol, mas o vôlei que acreditamos que hoje é o segundo esporte da paixão do povo brasileiro. Então, acredito que vai abrir outras portas para trazer mais eventos nesse segmento. Hoje, nós temos aqui em Belém, um dos melhores e maiores ginásios no Brasil”, disse Hesmalhe.

Social

Alunos matriculados em modalidades esportivas nas Usinas da Paz terão oportunidade de estar na partida que marca o retorno da Superliga principal, em Belém. Setecentos ingressos serão disponibilizados para as Usinas da Paz.

“Como o nosso evento já é um evento solidário, estamos disponibilizando a meia solidária com a entrega de 1Kg de alimento para ajudar famílias que necessitam, nesta arrecadação. E partindo disso, a gente vai disponibilizar também 700 lugares para crianças terem essa oportunidade de estarem presentes nesse grande evento, e mostrar a essas crianças a importância do esporte como fomento social”, disse Hesmalhe Marques.

Palco de eventos

Em 2024, a Arena Mangueirinho foi palco para o Torneio Pré-Olímpico de Basquete Feminino e Eliminatórias da AmeriCup 2025. A Seleção Brasileira de basquete masculino enfrentou o Uruguai e o Panamá, conquistando duas vitórias e a classificação.

O Mangueirinho recebeu 44 eventos em 2024, sendo 21 eventos esportivos e 23 eventos divididos em culturais, religiosos e institucionais, além de diariamente receber treinos de equipes paraenses que jogam basquete, futsal e handebol.

Serviço:

Superliga de Vôlei Masculino

Vôlei/Renata x Sada

Dia 22 de fevereiro de 2025

18h

Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho)

Avenida Augusto Montenegro, 524, Belém (PA)

Ingressos estão sendo vendidos pela internet pelo totalingressos.com e nos pontos de venda nas lojas Play Games, nos Shoppings Grão Pará, Boulevard e Park Shopping.

Nas compras online, é cobrada uma taxa de serviço; a compra física é sem taxa.

Confira os valores detalhados:

· Arquibancada + Meia solidária: R$ 80 (+ 1kg de alimento não perecível)

· Inteira Arquibancada: R$ 160

. Entrada de crianças: 0 a 12 anos incompletos têm direito à gratuidade mediante apresentação de documento com foto.

. PcD: Terão direito a retirada de gratuidade mediante apresentação de documento com foto e laudo médico.

Idosos: -Terão direito a retirada a retirada de gratuidade mediante apresentação de documento com foto.

Retirada de ingresso:

Criança, PcD e Idosos:

Data: 21/02 Sexta-feira

Horário: 09h às 12h (ou enquanto durarem os ingressos)

Local: Mangueirinho