Jogadores do Campinas fazem treino aberto para crianças em Belém antes de jogo pela Superliga

A capital paraense será palco de um grande confronto da Superliga Masculina de Vôlei 2024/25. No sábado (22), o Campinas encara o Cruzeiro no ginásio Mangueirinho, em Belém, em um duelo importante pela fase classificatória da competição. Mas antes da partida, uma programação especial promete movimentar a cidade, com a presença de crianças e campeões olímpicos.

O primeiro treino do Campinas em Belém terá um público mais que especial. Cerca de 300 crianças do projeto Usina da Paz, do Governo do Pará, terão a oportunidade de acompanhar de perto a preparação da equipe paulista. O evento ocorrerá na quinta-feira (21), às 18h30, na Arena Mangueirinho.

A grande atração do treino será o levantador Bruninho, capitão da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino nas Olimpíadas de 2021 e 2024, que interagirá com os jovens presentes. O Vôlei Renata ainda realizará um segundo treino na sexta-feira (22), mas que será fechado.

VEJA MAIS

Noite de autógrafos com campeão olímpico

A programação especial em Belém também inclui um momento de proximidade entre torcedores e ídolos do esporte. O ex-jogador André Eller, campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Atenas 2004, participará de uma sessão de autógrafos na sexta-feira (21), às 18h, no Shopping Bosque Grão-Pará.