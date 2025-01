Após lesão ligamentar no joelho, Júlia Kudiess retorna às quadras com ace decisivo na Superliga

Nove meses depois de sofrer uma grave lesão ligamentar no joelho durante a Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2024, a central Júlia Kudiess voltou às quadras em grande estilo. Na noite desta quarta-feira (22), a jogadora do Gerdau Minas foi peça fundamental na vitória de sua equipe sobre o Brasília Vôlei, em duelo válido pela 14ª rodada da Superliga Feminina 2024/25.

Júlia foi relacionada pela primeira vez desde que sofreu a lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e uma microfratura no platô tibial, em maio de 2024, durante o jogo entre Brasil e Sérvia, no Maracanãzinho. O incidente tirou a jogadora das Olimpíadas de Paris 2024 e a afastou das quadras por meses.

No jogo desta quarta, Júlia entrou em um momento decisivo do terceiro set, com o placar empatado em 23 a 23. Com personalidade, marcou um ace logo em sua primeira bola, garantindo o set point para o Minas. A central realizou quatro saques ao todo e viu seu time protagonizar uma virada emocionante, vencendo o Brasília Vôlei após perder os dois primeiros sets.

Após a partida, Júlia não escondeu a emoção: "Foi muito especial. Eu imaginei que seria dessa forma, mas foi ainda melhor. Confesso que nem lembro o que fiz, estava anestesiada. Mas acho que tinha que dar certo, mentalizei muito isso, me dediquei todos esses meses. Estou pronta para ajudar o time da forma que for. Espero muito voltar à seleção e vou trabalhar para isso", disse em entrevista ao portal Surto Olímpico.

A torcida, que vibrou com a atuação de Júlia, chegou a pedir que ela fosse eleita a melhor jogadora da partida. No entanto, o prêmio ficou com a central Thaisa, que marcou 14 pontos e liderou a virada. Com o resultado, o Minas assumiu a vice-liderança da Superliga, com 33 pontos.

Relembre a lesão de Júlia Kudiess

No dia 19 de maio de 2024, durante uma partida da Liga das Nações contra a Sérvia, Júlia Kudiess sofreu uma grave lesão ao cair após um ataque. O lance aconteceu ainda no primeiro set, no qual a jogadora marcou o décimo ponto da seleção brasileira. A vitória por 3 sets a 0 foi ofuscada pela tristeza da lesão de Júlia, que deixou a quadra sentindo fortes dores e não retornou mais ao jogo.

O diagnóstico divulgado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou lesão ligamentar no joelho e uma microfratura do platô tibial, o que a tirou do restante da competição e das Olimpíadas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)