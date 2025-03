Com apoio da Federação Paraense de Futsal, I Copa Amintas Pinheiro inicia nesta segunda (24)

O futsal paraense ganha um novo impulso com a estreia da I Copa Amintas Pinheiro de Futsal, promovida pela Federação Paraense de Futsal. O torneio, que homenageia um dos grandes nomes da educação e do esporte local, será realizado entre os dias 24 e 28 de março nos ginásios das Escolas Madre Celeste, nas unidades Cidade Nova (Ananindeua) e Marambaia (Belém). A cerimônia de abertura acontece nesta segunda-feira, 24, a partir das 17h, no ginásio da Esmac, na unidade Cidade Nova.

Amintas Pinheiro foi um educador visionário e um entusiasta do esporte, cuja trajetória impactou gerações. Seu legado, pautado na formação de jovens talentos e na valorização de princípios como disciplina e trabalho em equipe, inspira a realização do torneio.

“O futsal sempre revelou grandes jogadores para o cenário nacional, e esta copa representa uma excelente oportunidade para novos talentos se destacarem. Queremos fortalecer a modalidade e proporcionar um evento de alto nível para atletas e torcedores”, destaca o professor Élcio Sousa, técnico da equipe ESMAC e um dos organizadores da competição.

VEJA MAIS

A copa contará com jogos eliminatórios, semifinais e finais, além de uma cerimônia de premiação para os destaques do torneio. O evento terá cobertura em tempo real pelas redes sociais e uma estrutura pensada para garantir conforto e segurança a todos os participantes.

Com a proposta de se consolidar no calendário esportivo local, a competição também presta homenagem ao compromisso de Amintas Pinheiro com a educação e o esporte. Para a professora Nilse Pinheiro, presidente do Conselho Superior de Educação e viúva do homenageado, o torneio representa um reconhecimento à sua trajetória. “Estamos muito honrados com essa homenagem feita pela Federação Paraense de Futsal e acreditamos que este evento tem tudo para se tornar uma referência no estado. Desejo sucesso a todas as equipes participantes”, afirma.

A cerimônia de abertura acontece nesta segunda-feira, 24, a partir das 17h, no ginásio da Esmac, na unidade Cidade Nova do grupo Madre Celeste.