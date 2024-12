Jogadora paraense de futsal é eleita melhor atleta na Taça Brasil 2024

O futsal feminino tem uma estrela paraense brilhando: Lívia Andrade, eleita a melhor jogadora da Taça Brasil de Futsal Feminino 2024. A atleta, que joga como ala-pivô, foi artilheira da competição e ajudou o Taboão a conquistar o título.

Lívia recebeu o prêmio durante o Gala Mundo do Futsal, evento organizado pela Confederação Brasileira de Futsal. Natural de Belém, ela começou no esporte aos sete anos e chamou atenção ao longo de sua trajetória, passando por clubes como a Esmac, onde iniciou sua carreira profissional, e equipes como Jaguaré Palmeira, Grêmio Esportivo Osasco e São José-SP.

A jogadora também teve uma passagem pelo Zaragoza, da Espanha, onde ficou por duas temporadas. De volta ao Brasil em 2020, defendeu o Leoas da Serra, de Santa Catarina. No ano passado, vestiu a camisa da seleção brasileira e conquistou a Copa América.

No Taboão desde o início da temporada, Lívia viveu um ano marcante: fez 43 gols, deu 25 assistências e levou o time a conquistas como o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Liga Feminina de Futsal. Só não venceu a Supercopa Brasileira, em que sua equipe ficou com o vice.