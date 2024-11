Clube do Remo vence Tuna em partida de ida da semifinal do Parazão de futsal

O Clube do Remo encarou a Tuna Luso na partida de ida da semifinal do Campeonato Paraense de Futsal adulto, e saiu em vantagem na disputa por uma vaga na final da competição. A partida, que ocorreu no ginásio da escola Madre Celeste na última quinta-feira (28/11), terminou com o placar de 4 a 2 para o Leão.

Apesar de um início com a Tuna marcando em cima e criando algumas oportunidades, o goleiro Silvio, do Remo, conseguiu defender o gol do time sem dar espaço para o rival. Ainda no primeiro tempo, o ataque do Leão funcionou e eles marcaram a vantagem de 2 a 0, com gols marcados por Renan e Marlon.

Marlon e Têtti ainda marcaram mais dois no segundo tempo, alcançando o placar de 4 a 0 para o Leão. A Tuna ainda conseguiu diminuir a desvantagem com duas bolas na rede, mas não foram o suficiente, e o placar terminou em 4 a 2 para o Remo.

Na próxima quinta-feira (05) as duas equipes voltam a se enfrentar, como Remo tendo a vantagem do empate para chegar à final do Polo Metropolitano.

Além de Remo e Tuna, Paysandu e Esmac disputam a outra semifinal, com a Esmac tendo saído na frente da equipe bicolor, com o placar de 4 a 1 na partida de ida.