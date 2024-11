Vídeo: intruso derruba jogador em partida de futsal e é expulso; veja

Um vídeo que registra um momento inusitado em uma partida de futsal está viralizando na internet. Nas imagens, um jogador inicia a jogada na ponta esquerda da quadra e, de repente, um homem que está fora do jogo coloca o pé para atrapalhar a ação, fazendo com que o atleta caia no chão.

A situação surpreendeu a todos; o jogador ficou indignado e reclamou imediatamente com o juiz. O árbitro expulsou o intruso, mas quem estava por perto não conseguiu conter as risadas.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a situação engraçada. Veja:



“A maneira de fazer falta, ser expulso e não ficar com um a menos em quadra”, comentou o primeiro.

“Esperou o contato, o contato veio, segue o jogo 😂”, brincou o segundo.

“É de jogo, nem falta foi kkkkkkk”, escreveu um terceiro.