Clubes divulgam manifesto em defesa do basquete e pedem 'reconstrução' de acordo entre a LNB e CBB

Clubes brasileiros de basquete se juntaram e divulgaram um manifesto, na última quarta-feira (16), em favor do esporte e pedindo a reconstrução do acordo entre a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e a Liga Nacional de Basquete (LNB). Ao todo, 21 clubes assinaram o documento. Dos times que são vinculados à LNB, o Flamengo foi o único que não participou.

Na carta, os 21 clubes falam sobre o trabalho que foi feito pelo basquete ao longo dos anos, explicando suas ações para o resgate da modalidade no país.

“Hoje, mais uma vez, somos instados a reafirmar nossas convicções e crenças e a ratificar nossa opção pela autogestão e de escolher nossos próprios caminhos. Por isso, diante da nossa responsabilidade no desenvolvimento do basquetebol, na formação de atletas, conquista de fãs e resultados das equipes e seleções, vimos, por meio deste, manifestar nosso compromisso irrestrito em manter a LNB na condução do Campeonato Brasileiro de Basquetebol, hoje intitulado NBB, e demais competições que organizamos com autonomia legal, profissionalismo e transparência”, diz um trecho do manifesto.

Além disso, os clubes se direcionam à Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e pedem que ela se reaproxime da Liga e encerre a polêmica para que a relação seja reconstruída entre as duas entidades.

“Esperamos, portanto, da CBB, a reconstrução de uma pauta sinérgica com a LNB e todo o ecossistema do basquetebol, cumprindo o pactuado entre as instituições e trabalhando conjuntamente no intuito da construção de uma modalidade cada vez mais popular e de melhor qualidade para o Brasil”, conclui.

A CBB e LNB estão com o acordo rompido desde outubro após uma Assembleia Geral da confederação aprovar o rompimento.

O impasse surgiu porque a LNB abriu um processo contra a confederação por ela não respeitar o direito da liga de indicar o representante do país para o Sul-Americano. A organização diz que houve uma quebra de acordo. A CBB acabou indicando a equipe Liga Sorocaba, o que contrapõe a vontade da LNB, que queria indicar o Paulistano. Com isso, as negociações entre os clubes e a entendida ficaram difíceis.

A LNB é responsável por organizar a maior competição de basquete do Brasil, a NBB (Novo Basquete Brasil), que é considerado o Campeonato Brasileiro da modalidade.

Confira o comunicado na íntegra

“Há quinze anos fundamos a Liga Nacional de Basquete. Nos anos que se seguiram, entidades dos mais diversos estados brasileiros se juntaram à causa e passaram a fazer parte do maior movimento de renovação do esporte brasileiro.

As mudanças e os objetivos alcançados foram muitos, entre eles:

Resgate da imagem da modalidade, passamos de 13ª modalidade na preferência do brasileiro para 3º e em ritmo sustentável de crescimento.

Tornamos nossas equipes dominantes nas Américas, conquistando inclusive dois mundiais de clubes.

Transformamos o Jogo das Estrelas no maior evento de entretenimento esportivo do Brasil.

Firmamos parceria inédita com a NBA de mais de 20 anos, tendo nossas equipes disputado jogos nos EUA contra equipes consagradas desta que é a maior liga de basquete do mundo.

Resgatamos a credibilidade na gestão, no trato com os stakeholders, na Justiça Disciplinar Desportiva, no sistema de competição e no mérito desportivo.

Configuramos uma Liga transparente em suas ações e no trato financeiro, equânime e corporativamente responsável.

Inovamos sempre e nos tornamos referência na maneira de fazer comunicação, no trato com patrocinadores, nas relações com nossos coirmãos e na produção e promoção das nossas competições.

Hoje, mais uma vez, somos instados a reafirmar nossas convicções e crenças e a ratificar nossa opção pela autogestão e de escolher nossos próprios caminhos. Por isso, diante da nossa responsabilidade no desenvolvimento do basquetebol, na formação de atletas, conquista de fãs e resultados das equipes e seleções, vimos por meio deste manifestar nosso compromisso irrestrito em manter a LNB na condução do Campeonato Brasileiro de Basquetebol, hoje intitulado NBB, e demais competições que organizamos com autonomia legal, profissionalismo e transparência.

Acreditamos e reafirmamos nosso compromisso com os preceitos utilizados pela Liga desde sua criação. Entendemos e respeitamos a Confederação Brasileira de Basketball, entidade mãe do basquetebol brasileiro, como instituição de fomento e união da modalidade no Brasil.

Esperamos portanto, da CBB, a reconstrução de uma pauta sinérgica com a LNB e todo o ecossistema do basquetebol, cumprindo o pactuado entre as instituições e trabalhando conjuntamente no intuito da construção de uma modalidade cada vez mais popular e de melhor qualidade para o Brasil".

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)