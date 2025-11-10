Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Clippers x Hawks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta terça (11/11) pela NBA

Los Angeles Clippers e Atlanta Hawks jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Hawks vem de uma vitória de 122 a 102 sobre LA Lakers (X/ @ATLHawks)

Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks jogam nesta terça-feira (11/11) a temporada normal da NBA. O jogo ocorre às 00h30, no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Suns x Pelicans ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 00h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Clippers soma 3 vitórias e 6 derrotas na Conferência Oeste, enquanto Hawks soma 5 vitórias e 5 derrotas na Conferência Leste.

FICHA TÉCNICA
Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks
NBA
Local: Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia
Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 23h

.
