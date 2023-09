Circuito de Judô classifica atleta paraense para Campeonato Brasileiro Sênior

Reunindo mais de 400 atletas de 12 municípios paraenses, o II Circuito Paraense de Judô foi realizado no último sábado (16), no Ginásio da escola Avertano Rocha, em Icoaraci. Com diversos embates, a competição classificou o atleta Elder Jaffe para o Campeonato Brasileiro de Judô Classe Sênior.



VEJA MAIS

Jaffe foi campeão da categoria sênior 90kg, e agora vai para Vitória (ES) em novembro, para participar do campeonato nacional. Ele, que foi campeão sul-americano de judô master no Equador em 2022, falou sobre a conquista. “Estou muito feliz por mais essa conquista estadual, e agora representar o meu estado em mais uma competição a nível nacional”, disse.

Para o presidente da Federação Paraense de Judô, Adaelson Santos, as oportunidades que as competições regionais criam, destacam a força do esporte no estado. “Com tantos atletas e municípios participantes, vemos a nossa força, a força do judô do estado. Hoje conhecemos os nossos classificados para a etapa nacional, e sei que estamos bem representados”, afirmou.