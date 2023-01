Canoa havaiana: Volta à Ilha do Combu realiza segunda edição no domingo (29), em Belém; confira

O fim de semana será marcado por mais uma edição da Volta à Ilha do Combu, em Belém, de canoa havaiana. A prova festiva, que ocorre pelo segundo ano, tem largada às 7h. O local de partida será no Espaço Náutico Marine, no Guamá, para um percurso de 17 km ao redor da Ilha. Os três primeiros colocados recebem premiação em dinheiro.

Expectativa

De acordo com os organizadores, são esperados mais de 90 atletas, com remadores de, pelo menos, cinco estados brasileiros. O trajeto conta com variações de marés e condições adversas entre os rio Guamá, o furo São Benedito (que passa atrás da ilha do Combu), o furo da Paciência e o retorno para o rio Guamá completando a volta à ilha.

Ativismo

Como a disputa ocorre em uma área de preservação ambiental, a prova tem cunho ativista. O movimento Amazônia de Pé e a ONG Mandí estarão presentes com ações de conscientização ambiental, aliando a prática esportiva ao compromisso de cuidar da Amazônia. A prova também busca expandir o esporte na região Norte, além de realizar etapas nacionais.

Categorias

As categorias são: V1 e OC1 open feminina e masculina e máster e OC2 mista (masc/fem). A V1 é a canoa individual de modelo tradicional taitiano, onde as mudanças de direção da embarcação são feitas com técnicas de remada. Além da OC1 de modelo “havaiano”, que tem um pedal para direcionar a embarcação.

A modalidade VA’A, popularmente conhecida como canoa havaiana tem crescido em Belém e já tem representatividade internacional. Atletas da capital paraense já ganharam provas pelo Brasil e exterior.